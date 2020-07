Reino Unido exclui Espanha de lista de países seguros

Espanha foi excluída da lista de países para onde os britânicos podem viajar sem terem de fazer quarentena no regresso.

O anúncio foi feito este sábado pelo Departamento de Transporte do Governo britânico, que obriga também à quarentena os passageiros provenientes das Canárias e Baleares, ao contrário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que considera as ilhas seguras para viajar.

A Escócia confirmou a decisão, juntamente com a Irlanda do Norte e País de Gales.

O Governo aconselhou ainda quem está em Espanha a cumprir as regras locais e a manter a data de regresso inicial.

A decisão é anunciada numa altura em que Espanha regista mais de 1.500 novos casos diários de Covid-19.

Governo diz que Espanha é um país seguro

Na reação a esta notícia, o Governo de Madrid garantiu que Espanha é um país seguro com surtos localizados, isolados e controlados.

Num comunicado citado pela agência Reuters, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que Espanha "respeita a decisão do Reino Unido" e que estava em contacto com as autoridades britânicas.

O Reino Unido voltou a excluir Portugal da lista de destinos seguros.

Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e o arquipélago St. Vincent, nas Caraíbas, foram acrescentados à lista pelo Ministério dos Transportes britânico, na sequência de uma avaliação dos risco de infeção com Covid-19.

O Ministério dos Transportes acrescenta que a reavaliação desta lista continua a ser feita cada quatro semanas, mas acrescenta que poderá introduzir "alterações semanalmente (se necessário), para refletir o panorama em alteração da saúde internacional" e impor restrições se a situação de saúde de um país se deteriorar.