A partir de agora os municípios da AML vão andar à mesma velocidade, mas as restrições mantêm-se

No final da reunião com os autarcas dos concelhos mais afetados pela Covid-19 na Grande Lisboa, o ministro da Administração Interna disse que se vão manter as restrições na Área Metropolitana.

O Governo admite passar todas as freguesias da AML para situação de contingência. Sublinhando que não se pode "baixar a guarda" relativamente à "vigilância muito intensa" que tem vindo a ser feita, o ministro da Administração Interna remeteu para o Conselho de Ministros de quinta-feira uma decisão final sobre a possibilidade de as 19 freguesias atualmente em situação de calamidade (localizadas nestes cinco concelhos) passarem para a situação de contingência (nível mais reduzido).

"Não há hoje razões para distinguir estes cinco municipios da restante Área Metropolitana de Lisboa", disse Eduardo Cabrita, no final da reunião com os autarcas dos concelhos mais afetados.

O ministro da Administração Interna acrescentou ainda que as medidas "devem ser aplicadas de uma forma transversal e intensiva em toda a Área Metropolitana", admitindo que se for necessário as "equipas disciplinares que só existem nestes cinco municípios serão ativadas noutros". Concluindo assim que vão manter-se as restrições que "são muito importantes para consolidar estes resultados".

A nível de restrições os estabelecimentos de comércio continuam a encerrar às 20:00 e os supermercados às 22:00. Mantém-se a proibição de consumo de alcóol na via pública e a realização de feiras e mercados depende da decisão do próprio município.