França e Alemanha podem ser excluídas da lista de países seguros do Reino Unido

Depois da Espanha, o Reino Unido pondera excluir a França e a Alemanha da lista de países seguros.

A decisão ainda não foi tomada mas fonte do Governo britânico garantiu à Sky News que a situação epidemiológica dos dois países está a ser acompanhada com atenção pelas autoridades de saúde do Reino Unido.

Existe o receio de uma nova vaga de infeções por Covid-19 e, se for necessário, será imposta uma quarentena obrigatória de 14 dias a quem viajar de França ou da Alemanha, tal como já acontece com Portugal.

GOVERNO DIZ QUE ESPANHA É UM PAÍS SEGURO

Na reação a esta notícia, o Governo de Madrid garantiu que Espanha é um país seguro com surtos localizados, isolados e controlados.

Num comunicado citado pela agência Reuters, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que Espanha "respeita a decisão do Reino Unido" e que estava em contacto com as autoridades britânicas.