Operador turístico TUI cancela estadias de britânicos em Espanha continental até 9 de agosto

O operador turístico TUI decidiu cancelar todas as estadias britânicas em Espanha continental a partir de hoje e até 9 de agosto devido à quarentena imposta pelo Governo britânico, enquanto as principais companhias aéreas mantêm os seus voos.



A UIS UK, a filial britânica do operador turístico alemão, declara num comunicado de imprensa que a sua decisão não se aplica às Ilhas Baleares e às Ilhas Canárias, apesar de estas ilhas serem afetadas pela quarentena.

Para os viajantes que se encontram atualmente em Espanha nada muda, salienta a UIS. Podem continuar as suas estadias e os seus voos de regresso são mantidos.

O operador turístico oferecerá reembolsos ou novas reservas para os britânicos que deveriam viajar para Espanha a partir de hoje.

A UIS, que está a pressionar para o estabelecimento de corredores aéreos regionais, explica que está em contacto com o Governo britânico para compreender porque é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda evitar viagens não essenciais para Espanha, mas não para as Ilhas Baleares e Canárias, ao contrário da quarentena que diz respeito a todo o país.

Desde domingo, o Governo britânico impôs uma quarentena aos passageiros que chegam de Espanha, uma vez que os casos de covid-19 triplicaram em duas semanas no país, particularmente na região turística da Catalunha.

Sem aviso prévio, os viajantes provenientes deste destino muito popular entre os britânicos devem agora isolar-se durante duas semanas à chegada.

Por seu lado, companhias aéreas britânicas como a British Airways e a EasyJet mantêm, por enquanto, os horários de voo para Espanha, embora lamentem a decisão do Governo britânico.

"Este é, infelizmente, mais um golpe para os turistas britânicos e um golpe que terá certamente um impacto numa indústria aérea já em dificuldades", salienta a British Airways.

A EasyJet disse estar "desapontada" por a quarentena dizer respeito a toda a Espanha, embora considere que o aumento dos casos de covid-19 afeta apenas algumas regiões.

A quarentena, que chega em pleno Verão, preocupa o setor do turismo, que tentava recuperar de uma paralisia de atividade durante as longas semanas de confinamento, o que colocou as suas finanças sob pressão e levou à perda de milhares de postos de trabalho.

Os investidores estavam preocupados com a situação e, como resultado, as ações dos principais grupos do setor caíram hoje de manhã na Bolsa de Londres.

Por volta das 07:50 TMG, a IAG, companhia mãe da British Airways, perdeu 9,42%, a EasyJet 12,53% e a TUI 13,40%.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de 1.717 mortes e 50.164 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de sábado para domingo, de 1.716 para 1.717, mais uma em relação a, enquanto o número de infetados aumentou de 49.955 para 50.164, mais 209.

Quase 646 mil mortos e mais de 16 milhões infetados em todo o mundo

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de 645.715 pessoas em todo o mundo e infetou 16.072.290, em 196 países, estando 9.061.300 dadas como curadas, segundo o balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) no domingo.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 146.463 mortes em 4.178.730 casos

Brasil, com 86.449 mortes em 2.394.513 casos,

Reino Unido, com 45.738 mortes (298.681 casos)

México, com 43.374 mortes (385.036 casos)

Itália, com 35.102 mortes (245.864 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente 83.830 casos, 4.634 mortes e 78.908 recuperações.

A Europa totalizou 207.869 mortes por 3.061.857 casos, América Latina e Caraíbas 182.511 (4.329.332 casos), Estados Unidos e Canadá 155.381 (4.292.245 casos), Ásia 57.019 (2.456.523 casos), Médio Oriente 25.238 (1.087.157 casos), África 17.513 (829.127 casos) e Oceânia 184 (16.057 casos).

Links úteis