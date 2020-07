Profissionais de saúde acusam Bolsonaro de genocídio e de crimes contra a humanidade

Deu entrada no Tribunal de Haia uma queixa contra Jair Bolsonaro. O presidente do Brasil é acusado de genocídico e crimes contra a humanidade.

As entidades denunciam a falta de diretrizes do Governo Federal no combate à pandemia e o facto de o Brasil não ter um responsável no Ministério da Saúde há mais de dois meses.

Também criticam a postura de negação do presidente e fazem uma relação de episódios em que Bolsonaro incentivou a quebra do distanciamento social e a insistência em divulgar um fármaco que as autoridades de saúde não consideram eficaz para o tratamento da doença.