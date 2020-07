Aumento de surtos de Covid-19 na Ásia preocupam autoridades

A situação epidemiológica na Ásia está cada vez mais complicada, devido ao surgimento de novos surtos de Covid-19 em diversos países.

Os surtos preocupam as autoridades de saúde, que dizem que os números estão a crescer mais depressa agora do que no início do ano, quando a pandemia do novo coronavírus se propagou a partir do centro da China.

Em Hong Kong, por exemplo, o Governo diz mesmo que há o risco de os serviços de saúde colapsarem perante a dimensão dos novos casos que surgem todos os dias.