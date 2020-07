Mulher de Bolsonaro infetada com o novo coronavírus

A primeira-dama brasileira, Michelle Bolsonaro, tem Covid-19, a informação foi avançada pelo Palácio do Planalto, segundo a G1.

O teste ao novo coronavírus da mulher de Bolsonaro deu positivo dias depois do Presidente brasileiro anunciar que está curado da doença.

Na nota divulgada, citada pela G1, a Presidência informa que Michelle Bolsonaro se encontra bem e que a partir de agora irá seguir "todos os protocolos estabelecidos" para o tratamento da doença.

A primeira-dama brasileira foi sujeita a teste quando Bolsonaro deu positivo, mas tanto Michelle como as duas filhas tiveram, na altura, resultado negativo.

"As minhas filhas e eu testámos negativo para a covid-19. Agradeço as orações", disse numa mensagem publicada na rede social Instagram a 11 de julho.

A primeira-dama mora com Bolsonaro e as filhas Letícia e Laura na residência oficial do Palácio da Alvorada.

Michelle Bolsonaro participou na última quarta-feira numa cerimónia no Palácio do Planalto, onde discursou. A primeira-dama apareceu ao lado do Presidente e usava máscara. No mesmo evento, segundo a G1, também estiveram presentes as ministras da Agricultura e da Mulher, Família e Direitos Humanos e o líder do Governo na Câmara dos Deputados.

O Brasil ultrapassou esta quarta-feira os 90.000 mortos e 2,5 milhões de pessoas infetadas pela covid-19, cerca de cinco meses após o novo coronavírus ser clinicamente detetado no país.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde brasileiro, no último dia foram registados 69.074 casos de infeção de covid-19 e 1.595 óbitos. O país totaliza assim 90.134 mortes e 2.552.265 pessoas infetadas.

Os especialistas dizem que o maior número de testes pode ser uma das explicações para o aumento de casos, mas o país ainda testa muito pouco em relação à média mundial.

As primeiras previsões eram de que pandemia no Brasil atingiria o pico no mês de abril. No entanto, com o avanço da doença pelos estados, os especialistas acreditam que o país possa enfrentar uma situação crítica em agosto.

Os passageiros terão de apresentar seguro de saúde e comprovativo de teste negativo. O levantamento da restrição, imposta em março, não se aplica em cinco estados brasileiros que continuam com a interdição até ao final de agosto.