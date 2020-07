Sérgio Perez com teste inconclusivo à Covid-19. Piloto tem GP de F1 da Grã-Bretanha em risco

O piloto mexicano Sergio Perez (Racing Point) teve um teste inconclusivo à Covid-19 e está em isolamento profilático, tendo a participação no Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 em risco.

Segundo informou a Federação Internacional do Automóvel (FIA), entidade máxima do automobilismo mundial, o teste realizado na quarta-feira pelo piloto mexicano "foi inconclusivo", pelo que Pérez vai ter de se submeter a novo teste antes da qualificação de sábado.

Racing Point não tem piloto de reserva

A Racing Point não tem piloto de reserva, mas Stoffel Vandoorne ou Esteban Gutiérrez poderão assumir o lugar caso seja necessário, pois têm contrato com a Mercedes, que é o fornecedor tecnológico daquela escuderia.

O GP da Grã-Bretanha é a quarta corrida da temporada, cujo início estava previsto para 15 de março na Austrália, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19.

Com três corridas disputadas, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) lidera a classificação de pilotos, com 63 pontos, no ano em que persegue o sétimo título mundial. Sérgio Pérez é quinto, com 22.