Índice de transmissibilidade da Covid-19 tem vindo a descer em Portugal

O índice de transmissibilidade da Covid-19, o chamado Rt, continua a descer e na última semana já estava nos 0,94, segundo os últimos dados oficiais do Instituto Ricardo Jorge, citados pela ministra da Saúde

Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, Marta Temido afirmou que entre 23 e 27 julho, o índice de transmissão da doença, o chamado Rt, foi estimado em 0,94, podendo situar-se numa amplitude entre 0,93 e 0,96. "O número de novos casos a cada geração da doença [capacidade média de cada nova infeção gerar novos casos] está num decréscimo paulatino a nível nacional", indicou a ministra.

Atualmente, há 381 pessoas internadas, 280 das quais nas unidades da administração regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 41 das quais em cuidados intensivos (27 na região de Lisboa).

Marta Temido referiu que continuam ativos no país 194 surtos: 47 na região Norte, 12 na região Centro, 106 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Alentejo e 15 no Algarve.

As autoridades de saúde consideram um surto ativo até 28 dias - o equivalente a dois períodos de incubação - depois do caso mais recente registado.

Nos últimos sete dias, registaram-se 13,4 novos casos por cada 100 mil habitantes e nos últimos 14 dias, a taxa de incidência situou-se em 29,1 novos casos por 100 mil habitantes.

