Covid-19: 90 casos registados em Vila do Conde e Póvoa de Varzim numa semana

Há um aumento do número de infetados pela Covid-19 em Vila do Conde e da Póvoa de Varzim.

A freguesia de Guilhabreu tem 37 casos confirmados. A igreja está fechada e o cemitério vai ser encerrado na quarta-feira. O surto terá começado nos ensaios do coro da igreja, mas o presidente da junta de freguesia não confirma, e nega que o padre esteja na origem do foco.

Joaquim Moreira não conhece as pessoas infetadas, mas deixa a porta da Junta de Freguesia aberta para quem precisar de ajuda.

As visitas a lares de idosos e a Unidades de Cuidados Integrados de Vila do Conde e Póvoa de Varzim estão suspensas. A decisão é do delegado de saúde da região que pediu também um reforço do patrulhamento da GNR nos espaços abertos ao público.

Durante duas semanas vão estar suspensas as visitas a lares de idosos e a Unidades de Cuidados Integrados em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim.

