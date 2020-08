Número de mortos por Covid-19 nos EUA pode ser superior ao oficial

O número de mortos nos Estados Unidos em consequência da Covid-19 pode ser ainda mais dramático.

O registo oficial é de 170 mil, mas uma investigação do jornal New York Times aponta para mais de 200 mil vitimas mortais.

Os dados analisados revelam que o número oficial não espelha o aumento muito significativo da mortalidade que ocorreu no país desde o início de março.

