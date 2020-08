Ministra garante que Governo prepara resposta mais eficaz para os lares

A ministra da Segurança Social assumiu não ter lido o relatório da Ordem dos Médicos a denunciar falhas no cumprimento das orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) no lar de Reguengos de Monsaraz. Em entrevista ao jornal Expresso, Ana Mendes Godinho garante que o Governo está a preparar uma resposta mais eficaz para os lares, nomeadamente a contratação de 15 mil funcionários.

A ministra disse ainda que vai ser criada uma linha telefónica, que estará disponível no outono, para acompanhar situações relacionadas com a pandemia de Covid-19 nos lares que precisem de uma resposta mais urgente.

Ao Expresso, Ana Mendes Godinho recusou comentar a situação do lar de Reguengos de Monsaraz, por estar ainda a decorrer o inquérito aberto pelo Ministério Público.

A ministra diz que a competência é do Ministério da Saúde e assumiu não ter lido o relatório da Ordem dos Médicos a denunciar situações de abandono terapêutico no lar.

"No caso de Reguengos, a grande dificuldade foi encontrar funcionários quando muitos ficaram doentes. É preciso aumentar a aposta nos recursos humanos do sector social. Em abril criámos um programa especial [do IEFP], inicialmente previsto por um período de três meses e que decidimos prolongar até ao fim de dezembro", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.