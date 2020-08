Investigadores portugueses criam tecnologia que elimina a presença do novo coronavírus do ar

Num centro de inovação em Oliveira do Hospital foi criada uma tecnologia que promete eliminar a presença do novo coronavírus do ar, em espaços como aeroportos, quase na totalidade.

Segundo os investigadores, a sistema tem mais de 99% de eficiência, em apenas um minuto, e a aplicação do sistema pode mudar radicalmente a qualidade do ar em transportes coletivos como autocarros, comboios ou aviões. É também adaptável a espaços amplos como aeroportos, hospitais ou mesmo escolas.

A tecnologia ATmicroprotect pode ser usada para controlar vários tipos de vírus e bactérias. O desenvolvimento começou em meados de março no centro de investigação BLC3, numa parceria com as faculdades de farmácia de Coimbra e Lisboa, e o departamento de física da Universidade do Minho.