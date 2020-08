Covid-19 e as crianças: "Carga viral não se traduz diretamente no risco de contagiosidade"

Um estudo divulgado esta quinta-feira conclui que as crianças têm um papel mais importante na propagação comunitária da covid-19 do que se julgava, com cargas virais superiores às dos adultos doentes, mas permanecendo assintomáticas.

Jorge Amil Dias, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, em entrevista à SIC Notícias, refere que este trabalho avalia crianças sintomáticas e que foram assistidas em hospital e "não se pode extrapolar de um estudo clínico de doentes sintomáticos para consequências epidemiológicas".

"Cada estudo só permite elações nas condições em que ele é feito", diz o presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos.

O médico explica também que "a carga viral não se traduz diretamente no risco de contagiosidade em crianças". Tal como não é proporcional à gravidade da doença.

"Curiosamente as oito crianças (...) com doença mais grave e mais generalizada [que participaram no estudo] eram as que tinham menor carga viral. Não há uma proporcionalidade absoluta e obrigatória entre a carga de vírus e a gravidade da doença ou o risco de contágio."

Para Jorge Amil Dias "é dificil dizer que este estudo é o mais vasto que já foi publicado sobre o assunto, [porque] claramente não é".

O estudo, da responsabilidade de investigadores do Hospital Pediátrico e do Hospital Geral de Massachusetts, Estados Unidos envolveu 192 crianças e jovens dos zero aos 22 anos, mas apenas 49 testaram positivo à Covid-19.

O estudo divulgado esta quinta-feira analisa também a questão de as crianças terem um menor número de recetores imunitários, o que as tornaria mais suscetíveis à infeção ou gravemente doentes.

Defende também que as crianças podem transportar uma carga viral elevada, o que as pode tornar mais contagiosas, independentemente da suscetibilidade ao desenvolvimento da Covid-19.

Especialistas explicam que é detetada mais carga viral nas crianças uma vez que estas são diagnosticadas mais cedo que os adultos.

"Não me surpreende", admitiu Maria João Brito, a responsável da Unidade de infecciologia do Hospital Dona Estefânia.

