Vacina para a covid-19 vai ser gratuita, garante o Governo

António Costa confirmou esta quinta-feira, durante uma visita ao Hospital de Gaia, que o Governo vai comprar quase sete milhões de vacinas para covid-19 e garantiu que a vacinação vai ser gratuita.

O primeiro-ministro visitou o serviço de internamento, que já abriu portas, e o novo serviço de urgência do hospital, que só deverá começar a funcionar no final do mês. A reforma destes espaços custou 15 milhões de euros.

Até ao final do ano, vai abrir também um nova unidade de cuidados intensivos no hospital de Gaia. O Governo promete investir nesta unidade noutros hospitais do país.