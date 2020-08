Ordem dos Médicos acusa primeiro-ministro de abrir uma guerra 

Os acontecimentos no lar de Reguengos de Monsaraz têm servido para uma crescente polémica e cada vez mais acusações. A mais recente envolve o bastonário da Ordem dos Médicos, que acusa o primeiro-ministro de querer abrir uma guerra com os profissionais.

Numa semana marcada por relatórios sobre o que aconteceu durante o surto de Covid-19 no lar de Reguengos, António Costa quis fazer uma espécie de 3 em 1: elogiar o que tem sido feito pela ministra da Segurança Social, depois da chuva de críticas; destacar o trabalho no terreno; e apontar o dedo a quem critica à distância.

O bastonário da Ordem dos Médicos reagiu e, numa entrevista ao Expresso, disse que as declarações do primeiro-ministro causaram mal-estar no setor. Miguel Guimarães aconselhou mesmo calma e prudência ao chefe de Governo.