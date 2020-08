António Costa e Ordem dos Médicos vão estar cara a cara esta terça-feira

O primeiro-ministro aceitou reunir-se com a Ordem dos Médicos amanhã de manhã, em São Bento.

Depois da troca de acusações à distância nos últimos dias, António Costa e o bastonário da Ordem dos Médicos vão reunir-se, cara a cara, esta terça-feira.

O pedido urgente para a reunião partiu do bastonário e foi aceite depois da escalada de tensão sobre o que aconteceu no lar de Reguengos.

O bastonário considerou infelizes as declarações de António Costa, em que alegadamente chama cobardes aos médicos, e garante que estes não se recusaram a prestar cuidados de saúde no lar.

PSD critica gestão do Governo

Rui Rio diz que não se pode esperar do Governo, neste momento, um grau de resposta equivalente ao início da pandemia, quando ninguém estava preparado.

O presidente do PSD afirma que o executivo tem de estar melhor preparado para fazer face aos desafios do próximo outono. Rio esteve hoje em visita a dois lares do distrito de Viana do Castelo.

Secretário de Estado da Saúde garante boa relação entre Governo e médicos

O secretário de Estado da Saúde assegurou hoje que Governo e profissionais de saúde mantêm uma "boa relação", apesar da escalada das críticas entre executivo e Ordem dos Médicos nos últimos dias.

António Lacerda Sales acredita que a reunião desta terça-feira vai ser suficiente para acabar com o mal-estar entre as duas partes.