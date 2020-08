Com a Área Metropolitana de Lisboa a manter-se em situação de contingência, vão continuar encerrados os centros de dia da região. No resto do país, estes centros estavam autorizados a reabrir a partir de 15 de agosto, mas a maioria está ainda de portas fechadas.

A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade alerta, por isso, para as consequências desta realidade nos idosos.