Economia do Algarve já sente os efeitos da chegadas dos turistas britânicos

A inclusão de Portugal no corredor aéreo com o Reino Unido, já está a ter efeito positivo na economia do Algarve, com cada vez mais britânicos a chegar ao aeroporto de Faro.

À chegada os turistas admitem que reservaram viagens muito pouco tempo depois da confirmação de que Portugal era um país seguro para viajar,

João Fernandes, presidente da Região do Turismo do Algarve confirma que o anúncio do "Governo Britânico" se fez sentir "logo na primeira hora" , através de "reativação das reservas que estavam canceladas ou adiadas".

