SEF garante reforço de meios no aeroporto de Faro para colmatar aglomerações

As aglomerações de passageiros nas chegadas do aeroporto de Faro podem repetir-se se o controlo documental continuar na "zona de inverno", com cinco pontos de atendimento, advertiu hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que reforçou os meios no local.

Fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) disse à agência Lusa que este organismo já concretizou um reforço de 12 inspetores para o aeroporto de Faro depois de, na quarta-feira, a chegada simultânea de oito voos, com mais de 800 pessoas, ter levado os passageiros a concentrar-se na zona do controlo documental, que este ano não passou a ser feita na "zona de verão", como é habitual.

Reforço de meios tem de ser coordenada com gestão da ANA

A mesma fonte advertiu que o reforço de meios - a que se somará um novo aumento com outros 10 inspetores a partir de 1 de setembro - "não vai servir de nada" se a ANA, a empresa que faz a gestão dos aeroportos portugueses, "não fizer a passagem das chegadas da zona de inverno para a zona de verão, onde existem 10 postos de atendimento, em vez de cinco.

A indicação que o SEF tinha "até hoje de manhã da ANA é a de que não tenciona passar o atendimento da zona de inverno para a zona de verão", acrescentou a mesma fonte.

A Lusa está a tentar obter uma reação da ANA, mas ainda não conseguiu o contacto com a empresa.

Zona de Inverno "não se adequa a receber o exponencial crescimento do numero de passageiros"

"Atualmente, o controlo documental de passageiros no Aeroporto de Faro está a funcionar, por determinação da ANA Aeroportos, na chamada zona de inverno, que não se encontra adequada a receber o exponencial crescimento do número de passageiros (+190%), após a abertura do corredor aéreo com o Reino Unido", reconheceu o SEF num comunicado.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras lembrou que a "zona de inverno" contempla "apenas cinco posições de controlo documental de passageiros na área de chegadas, não tendo a ANA Aeroportos ainda aberto a zona de verão", com "10 posições de controlo que permitiriam garantir maior celeridade no controlo de fronteira".

"Ainda assim, com o reforço de efetivo do SEF, operado esta semana, o Serviço assegurou já mais 12 inspetores afetos ao Aeroporto de Faro. E, a partir de 1 de setembro, haverá novo reforço de mais 10 inspetores", acrescenta a nota.

O SEF explicou que as fotografias que circulam nas redes sociais e que mostram uma acumulação de passageiros sem qualquer distanciamento social, na zona de chegadas de Faro, representam "uma situação pontual e circunscrita, registada em apenas uma hora, no dia 26 de agosto", porque "nesse período de tempo aterraram naquela estrutura aeroportuária oito voos, o que correspondeu a mais de 800 passageiros controlados na fronteira".

"No sentido de assegurar a articulação de estratégias e implementação de melhores soluções, sem nunca descurar a segurança no controlo documental exigida ao nível nacional e europeu, vão ainda entrar em funcionamento, já a partir da próxima segunda feira, 16 e-gates de nova geração, que irão possibilitar um controlo de fronteira automatizado e em menos de 20 segundos (oito localizadas na zona das partidas e oito nas chegadas)", anunciou ainda o SEF.

