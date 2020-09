Algarve aplaude decisão de Inglaterra manter Portugal no corredor aéreo

Foi um respirar de alivio para o Algarve e para boa parte dos ingleses de férias na região. Numa altura em que se temia o pior e apesar da Escócia e do País de Gales voltarem a impor quarentena a Portugal, Inglaterra mantém o país na lista dos lugares seguros, o que deve bastar para voltar a disparar as reservas turísticas no Algarve.