Covid-19: Mais dois utentes de lar na Póvoa de Santarém hospitalizados com sintomas

Dois utentes do lar na Póvoa de Santarém onde foi detetado um surto de Covid-19 foram hoje encaminhados para o Hospital Distrital de Santarém, após terem apresentado sintomas, informou à agência Lusa o presidente do município.

De acordo com Ricardo Gonçalves (PSD), que falava à tarde, encontram-se atualmente 13 utentes no Hospital Distrital de Santarém (HDS), nove no Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Abrantes, e 21 utentes assintomáticos na Casa de Repouso Fonte Serrã.

O coordenador da Proteção Civil Municipal de Santarém, José Guilherme, tinha referido hoje de manhã à Lusa que no lar permaneciam 23 utentes que testaram positivo à Covid-19, antes de serem conhecidos os novos casos com sintomas.

O presidente da Câmara de Santarém, que também tem a tutela da Proteção Civil, explicou que houve uma pessoa infetada que regressou ao lar, somando-se aos 22 utentes assintomáticos referidos já na quinta-feira.

"Há um utente que regressou, entretanto, e que também estava positivo. Agora ficam 21 no lar", realçou.

18 utentes que não testaram positivo transferidos para lar em Fátima

No entanto, hoje de manhã, os 18 utentes que não testaram positivo foram transferidos para um lar em Fátima, concelho de Ourém, também no distrito de Santarém.

"Hoje, durante a manhã, sete da manhã, os 18 utentes que deram negativo foram para Fátima", afirmou o autarca.

Ricardo Gonçalves explicou que a Casa de Repouso Fonte Serrã conta atualmente com 55 casos positivos, dos quais 42 são utentes e 13 funcionários.

Na quinta-feira, o presidente do município ressalvou que as decisões tinham sido tomadas pelas entidades de saúde (saúde pública, saúde hospitalar e saúde familiar), sendo discutidas na comissão distrital da Proteção Civil.

Foram destacados 11 profissionais de saúde para cuidar dos utentes que permanencem no lar

O autarca referiu também que a Segurança Social, em conjunto com a Cruz Vermelha, conseguiu "arranjar 11 funcionários" para trabalharem na Casa de Repouso Fonte Serra, garantindo as condições mínimas de segurança para os utentes que ainda lá se mantêm.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém acrescentou que o Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria do Tejo disponibilizou um médico e dois enfermeiros para acompanharem os doentes no lar.

