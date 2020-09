Covid-19: Mais de 869 mil mortos e 26,3 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte de pelo menos 869.718 pessoas e infetou mais de 26,3 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, já morreram pelo menos 869.718 pessoas e há 26.366.810 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 17.298.800 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas foram registadas 5.871 novas mortes e 278.631 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são a Índia (1.096), os Estados Unidos (1.029) e o Brasil (834).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 186.806 mortes para 6.151.101 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.266.957 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 124.614 mortes e 4.041.638 casos, Índia com 68.472 mortes (3.936.747 casos), México com 66.329 mortes (616.894 casos) e o Reino Unido com 41.527 mortes (340.411 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.102 casos (25 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 80.263 recuperações.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 285.469 mortes e 7.612.884 casos, Europa 217.285 mortes (4.099.668 casos), Estados Unidos e Canadá 195.982 mortes (6.281.343 casos), Ásia 102.164 mortes (5.522.626 casos), Médio Oriente 37.404 mortes (1.543.088 casos), África 30.631 mortes (1.277.479 casos) e Oceânia 783 mortes (29.724 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Veja também: