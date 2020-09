Covid-19. Vinte infetados em lar da Santa Casa da Misericórdia da Ericeira

Treze utentes e sete funcionários de um lar pertencente à Santa Casa da Misericórdia da Ericeira, em Mafra, estão infetados com a covid-19, confirmaram esta segunda-feira o município e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Questionada pela agência Lusa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) esclareceu que foram testadas 149 pessoas da instituição, entre utentes e funcionários, e, dessas, 20 estão positivas.

O primeiro caso surgiu na segunda-feira passada. De acordo com a ARSLVT, os casos positivos e os contactos de alto risco "estão em isolamento".

Com a colaboração da Proteção Civil Municipal, da GNR e da autoridade de Saúde, os utentes positivos e negativos foram divididos por pisos dentro do lar e as instalações foram desinfetadas, disse o presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva.

A ARSLVT esclareceu ainda que não há cruzamento das equipas prestadoras de cuidados. Para a substituição dos funcionários infetados, foi "pedido reforço através da Cruz Vermelha, tendo já havido resposta parcial aos recursos solicitados, e o centro de saúde irá ajudar com profissionais de enfermagem a tempo parcial até retorno das enfermeiras do quadro da instituição, que se encontram em quarentena por serem consideradas contactos de alto risco".

À Lusa, o autarca adiantou que o lar foi reforçado com quatro auxiliares, dois enfermeiros e dois funcionários na cozinha.

Mafra, no distrito de Lisboa, regista desde o início da pandemia 593 casos positivos, dos quais 70 estão ativos, 506 recuperaram e 17 morreram, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo município.

Portugal com mais 3 mortes e 249 novos casos de Covid-19

Em Portugal, morreram 1.840 pessoas das 60.258 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O número de mortes subiu de 1.840 para 1.843, mais 3 do que no domingo. As vítimas mortais são da região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de infetados aumentou de 60.258 para 60.507, mais 249. O maior aumento de casos registou na região norte: há mais 133 infetados, segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 85.

Internadas nos hospitais estão 381 pessoas, mais 27 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 49 doentes, mais 6.

Recuperaram da doença 63 pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 880.396 mortos e infetou mais de 26,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

