Investigado possível surto de Covid-19 em Seia

A Saúde Pública na Guarda investiga um possível surto no concelho de Seia.

Em oito casos aparentemente relacionados, duas pessoas foram internadas no final da semana passada e os 110 contactos comunitários vão hoje ser testados.

Isto numa fase em que o distrito soma 31 casos ativos e as camas para doentes com Covid-19 no Hospital da Guarda já estão todas ocupadas.

