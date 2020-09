A justificação da DGS para o aumento de casos de Covid-19

Portugal registou esta quarta-feira o número de casos diários de covid-19 mais elevado desde 20 de abril.

A Direção-Geral da Saúde justifica esta subida com a maior circulação de pessoas no país, sendo que a maioria dos contágios tem acontecido entre a população mais jovem e em famílias, o que permite controlar os surtos.

Graça Freitas referiu ainda, durante a conferência de imprensa da DGS, que "apenas 12% dos casos dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos".

Jamila Madeira, secretária de Estado Adjunta e da Saúde, admitiu que o Governo já estava à espera de um aumento de casos de Covid-19 e que vai tomar novas medidas para tentar travar a propagação do vírus.

Mais 646 novos casos de Covid-19 em 24 horas, o valor mais alto desde 20 de abril

O número de infetados aumentou, nas últimas 24 horas, de 60.895 para 61.541, ou seja mais 646 - o valor mais alto de novas infeções registado desde 20 de abril.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região do país com mais casos confirmados, 290 novos casos, seguindo-se a região Norte com mais 276 casos. Na região Centro, foram registados mais 40 casos nas últimas 24 horas e no Alentejo mais 23 infeções. O Algarve soma mais 15 casos e os Açores e a Madeira mais um caso em cada arquipélago.

As três mortes registadas nas últimas 24 horas aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

