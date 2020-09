Covid-19 no futebol. Liga diz que regras da DGS não foram cumpridas 

Dois jogos da II Liga foram adiados por ordem da Direção-Geral de Saúde. A equipa do Desportivo de Chaves está mesmo em isolamento depois de quase ter iniciado a partida contra o Feirense.

Os atletas já estavam no relvado, mas a DGS acabou por impedir a realização da partida porque no plantel do Desportivo de Chaves existiam quatro casos confirmados de covid-19. O plantel transmontano está agora em isolamento e está a ser feita uma nova avaliação de risco.

A Liga de Clubes está contra a decisão das autoridades de saúde.

Além do Feirense-Chaves, foi também suspenso o Académico de Viseu-Académica de Coimbra. No plantel viseense há três casos de covid-19.

Agora há também o risco de que jogos da I Liga não se realizem. O Gil Vicente tem quatro infetados e deveria jogar com o Sporting no próximo sábado.

Na segunda-feira, a Liga de clubes vai reunir com o secretário de Estado da Saúde para tentar que as competições não sejam afetadas pelas decisões das autoridades regionais de saúde.