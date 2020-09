Covid-19. Marcelo pede responsabilidade aos portugueses 

Numa visita a um lar de idosos em Alcoutim, este domingo, o Presidente da República pediu responsabilidade aos portugueses, de forma a que os números da covid-19 estabilizem.

Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda na possibilidade do aumento dos novos casos causarem "stress na resposta das estruturas de saúde".

Portugal com mais 7 mortes e 673 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de um total de 1.867 mortes e 63.983 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.860 para 1.867, mais 7 do que no sábado - 6 na região de Lisboa e uma no Norte.

O número de infetados aumentou de 63.310 para 63.983, mais 673.

Em vigilância estão 36.398 contactos, mais 343 em relação a sábado.