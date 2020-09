Pelo menos quatro idosos do lar ilegal de Évora internados no hospital

Os idosos do lar ilegal de Évora, infetados com covid-19, estão a ser transportados para o Hospital do Espírito Santo de Évora para avaliação. Onze foram levados durante a noite e quatro ficaram internados.

O surto na instituição conta já com 39 infetados, entre idosos e funcionários, todo o universo do lar.

O primeiro caso positivo detetado neste lar foi o de um idoso que foi transportado, na quinta-feira, para o hospital, onde fez o teste à doença.

Na sexta-feira, foram realizados testes aos restantes utentes e a todos os funcionários do lar, os quais, segundo informou a câmara municipal, no sábado de manhã, resultaram em 39 positivos, nomeadamente 29 idosos e 10 trabalhadores.

