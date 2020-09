O que dizem pais e professores sobre o arranque do ano letivo?

As escolas públicas começam a abrir portas entre esta segunda-feira e dia 17. Os sindicatos e associações de pais e professores estão otimistas, mas sentem que ainda faltam meios para controlar e minimizar o impacto da pandemia de covid-19 nos estabelecimentos de ensino.

O "novo normal"

No novo ano letivo, professores, estudantes e funcionários vão experienciar uma escola diferente, em relação aos anos anteriores, com um conjunto de regras e normas de funcionamento que foram implementadas para ajudar a manter a escola aberta o máximo tempo possível.

Ao contrário do que aconteceu em março, quando todas as escolas foram encerradas para conter a propagação do novo coronavírus, o ensino presencial vai ser a regra e o encerramento uma medida de último recurso, tomada apenas em situações de "elevado risco", segundo a Direção-Geral da Saúde.

