Mais de quatro milhões dos casos de covid-19 no mundo são profissionais de saúde

Mais de quatro milhões dos 29 milhões dos casos de covid-19 em todo o mundo são profissionais de saúde, afirmou esta quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS), que apela aos governos para os proteger e manter em segurança.

"Globalmente, cerca de 14 por cento dos casos de covid-19 comunicados à OMS são profissionais de saúde, uma percentagem que atinge 35% em alguns países", afirmou o secretário-geral daquela agência das Nações Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitindo que não é certo se foram infetados no trabalho ou em casa.

Por isso, a OMS dedica hoje o Dia Mundial da Segurança dos Pacientes aos profissionais de saúde, assinalando que "estão sujeitos a 'stress', exaustão, estigmatização e até violência" e salientando que "uma em cada dez pessoas que são hospitalizadas sofrem uma falha de segurança ou adversidade".

"Este é um problema de todos os países, sejam ricos ou pobres", afirmou Ghebreyesus.

Focando-se nos profissionais de saúde, a organização indica que a pandemia da covid-19 colocou "níveis extraordinários de 'stress' psicológico" sobre eles por estarem sujeitos a "ambientes altamente exigentes durante longos períodos, em receio constante de estarem expostos à doença, ao mesmo tempo que estão separados das famílias e em risco de serem estigmatizados" pelo resto das pessoas.

Num relatório recente da OMS, verificou-se que um quarto dos profissionais inquiridos revelou sinais de depressão e ansiedade e um terço sofre de insónia desde que começou a pandemia.

Aumentaram também os relatos de discriminação, violência física e insultos dirigidos a profissionais de saúde.

Os governos "têm a responsabilidade moral e legal de garantir a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores do setor da saúde", defende a OMS, apelando a todos os seus membros para pensarem na segurança quer dos pacientes quer dos profissionais de saúde.

Pede que sejam criados "programas nacionais de saúde ocupacional e saúde" dos profissionais, que sejam protegidos da violência no local de trabalho e que se aposte na sua "saúde mental e bem-estar psicológico" e na proteção de "riscos físicos e biológicos".

"Nenhum país, hospital ou clínica pode manter os seus pacientes seguros se não mantiver seguros os seus profissionais de saúde", afirmou Tedros Ghebreyesus.

Portugal com mais 10 mortes e 770 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim desta quinta-feira a existência de um total de 1.978 mortes e 66.396 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.878 para 1.888 , mais 10 do que na quarta-feira (5 na Região Norte, 2 no Centro, 2 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 no Alentejo). É o número mais elevado desde 3 de julho, dia em que foram registadas 11 mortes

O número de infetados aumentou de 65.626 para 66.396, mais 770 casos nas últimas 24 horas. É o valor mais alto desde 16 de abril, quando foram registados 750.