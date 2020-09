Portugal tem 265 surtos de covid-19 ativos

Portugal regista 265 surtos ativos de covid-19, maioritariamente concentrados no Norte (127) e na Região de Lisboa e Vale do Tejo (78), esperando-se um aumento de casos nos próximos dias, disse esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

Há ainda 26 surtos no centro do país, 21 no Algarve e 13 no Alentejo.

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge estima um aumento previsível de novos casos nos próximos dias, indicou a ministra. Considera-se que existe um surto quando há mais de dois casos com ligação epidemiológica detetada.

"Novo recorde" de testes realizados

Marta Temido afirmou que no dia 16 de setembro (quarta-feira) se atingiu "um novo recorde" no número de testes realizados desde o início da pandemia, com 23.289 testes, dos quais 4,6% foram positivos.

"Estamos numa situação em que a rede do Serviço Nacional de Saúde continua a responder", assegurou a governante, acrescentado que as autoridades continuam a apostar na identificação precoce dos casos e na quebra de cadeias de transmissão. "O objetivo continua a ser controlar a doença sem fechar. A vida é muito mais complexa do que apenas fechar ou confinar, essa é uma das lições que todos aprendemos", declarou. "Está nas mãos de cada um de nós controlar a doença, nenhuma medida isolada, por si só, é suficiente para controlar a doença", advertiu Marta Temido, na sequência das declarações do primeiro-ministro, António Costa, feitas pouco antes da habitual conferência de imprensa para atualizar a informação relativa à pandemia de covid-19 em Portugal.

