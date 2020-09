Covid-19: Dezassete infetados na Casa de Saúde do Telhal em Sintra

A Casa de Saúde do Telhal, no concelho de Sintra, tem 17 infetados com covid-19, entre eles nove utentes e oito profissionais de saúde.

Nesta altura, há mais de 200 pessoas a realizar o teste de despistagem à covid-19 e os infetados estão em isolamento sem sintomas.

A Casa de Saúde do Telhal é uma instituição dedicada ao cuidado de doentes com problemas de saúde mental, que conta com cerca de 450 utentes e mais de 250 colaboradores.

Portugal com mais 8 mortes e 623 casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de um total de 1.920 mortes e 69.200 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.912 para 1.928 , mais 8 do que no domingo. O número de infetados aumentou de 68.577 para 69.200, mais 623.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 7 internamentos, aumentando para 518 o número de pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registada uma redução de 2 utentes nos cuidados intensivos, num total de 61.

De ontem para hoje recuperaram 140 doentes, pelo que 45.736 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.

Em vigilância estão 40.465 contactos, mais 1.103 em relação a domingo.