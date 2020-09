Surtos de covid-19 em Valença e na Póvoa de Varzim: o ponto de situação

Portugal tem centenas de surtos ativos de covid-19, maioritariamente concentrados no Norte e na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Um dos mais recentes registou-se num lar de idosos, em Valença, onde há 21 infetados.

Valença: Lar da Cruz Vermelha

São 16 utentes e cinco funcionários que testaram positivo ao coronavírus no Lar da Cruz Vermelha. O autarca está preocupado com o possível aumento do número de infetados no concelho. Em Valença, desde o início da pandemia, foram infetadas 47 pessoas. Mas há mais surtos noutros pontos do Norte do país.

Amorim, Póvoa de Varzim

Em Amorim, na Póvoa de Varzim, as portas do infantário, do ATL, da creche e do centro de dia foram encerradas na semana passada e assim deverão continuar até ao final do mês.

No Centro Social Bonitos de Amorim continuam a ser feitos testes aos utentes e funcionários e já se contam 14 casos positivos. Entre os infetados está uma criança de dois anos, 12 funcionários e o presidente.

Também na Póvoa de Varzim está em isolamento uma turma de 24 alunos de uma escola privada, depois de uma criança testar positivo à covid-19. De portas fechadas está também uma academia de dança, que tem dois alunos e um professor infetados.

