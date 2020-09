Sobe para 45 número de infetados associados a surto em lar de Ourique

O número de infetados associados ao surto de covid-19 identificado num lar do concelho alentejano de Ourique subiu de 44 para 45 e o de internados mantém-se em três, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

O novo caso é de uma mulher que tinha sido o único membro de uma família de seis pessoas com resultado negativo no primeiro teste, mas acabou por se infetar e testar positivo no segundo teste, porque, "mesmo correndo o risco" de contrair a infeção, o que acabou por acontecer, quis ficar junto dos dois filhos crianças, que estão entre os restantes cinco familiares infetados, explicou Marcelo Guerreiro.

O primeiro caso positivo de covid-19 no lar da aldeia de Santa Luzia, o de uma idosa de 85 anos, tinha sido detetado no dia 13 deste mês, após um teste realizado pela utente devido a "um episódio hospitalar de urgência" no hospital de Beja, onde acabou por ficar internada.

Após ter sido detetado o primeiro caso, foram feitos testes de despiste aos restantes 16 utentes e 28 funcionários do lar, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, no distrito de Beja, tendo 26 dado resultados positivos (13 utentes e 13 funcionários) e 14 negativos (um utente e 13 funcionários) e quatro inconclusivos (dois utentes e dois funcionários).

Os dois utentes e dois funcionários que tiveram resultados inconclusivos na primeira testagem fizeram segundos testes, que deram resultados negativos.

Os testes feitos aos contactos próximos dos funcionários do lar infetados permitiram detetar mais 18 casos de infeção, entre os quais dois bebés, elevando para 45 o número total de infetados associados ao surto.

Os dois bebés infetados frequentam a Creche e Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, sendo que um deles, o primeiro a testar positivo, tem 11 meses e é filho de uma funcionária e o outro tem dois anos e é neto de uma outra funcionária do Lar de Santa Luzia.

Segundo Marcelo Guerreiro, entre os 45 casos de infeção confirmados até hoje há 14 utentes, 13 funcionários e 18 contactos próximos de funcionários do lar infetados.

Dos 45 infetados, três estão internados no hospital de Beja, nomeadamente um idoso, de 95 anos, uma funcionária do lar, de 65 anos, e a utente que foi o primeiro caso positivo confirmado.

O idoso e a utente estão "estáveis" em enfermarias no piso dedicado à covid-19 e a funcionária está na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do hospital de Beja, disse à Lusa fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Com exceção da utente internada no hospital de Beja, todos os restantes 13 utentes infetados estão no lar, disse o autarca, referindo que os três utentes que testaram negativo foram transferidos para uma residência do município.

Também com exceção da funcionária e do idoso internados, todos os outros 29 infetados - 12 funcionários do lar e 17 contactos próximos -, estão em casa e a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

Em declarações à Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, José Raul dos Santos, disse que o bebé de 11 meses infetado frequenta a sala de berçário da creche com outros nove bebés e cinco funcionárias - quatro auxiliares e uma educadora.

O segundo bebé com infeção confirmada frequenta a sala dos dois anos da creche com outros 18 bebés e duas funcionárias - uma educadora e uma auxiliar.

As duas salas foram fechadas e desinfetadas e já reabriram depois de os testes realizados a todos os outros bebés e às funcionárias terem dado negativos.

Os restantes funcionários da Creche e Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ourique também testaram negativo e todas as instalações foram desinfetadas e estão a funcionar normalmente.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de um total de 1.931 mortes e 71.156 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.928 para 1.931 , mais 3 do que na quarta-feira. O número de infetados aumentou de 70.465 para 71.156, mais 691.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 17 internamentos, aumentando para 588 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registado um aumento de 8 utentes nos cuidados intensivos, num total de 85.

De ontem para hoje recuperaram 386 doentes, pelo que 46.676 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.

Mais de 978 mil mortos e 31,9 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 978.448 pessoas e 31.975.020 foram infetadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP, hoje às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), .

Pelo menos 21.891.500 pessoas já foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Na quarta-feira foram registadas 6.318 novas mortes e 304.210 novos casos em todo o mundo.

Países mais afetados

Os países que registaram o maior número de novas mortes são os Estados Unidos com 1.228 novas mortes, Índia (1.129) e Brasil (869).

O Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 97 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Bélgica (86), Espanha (66), Bolívia (66) e Brasil (65).

Estados Unidos com 201.910 mortes e 6.934.233 casos

Brasil com 138.977 mortes e 4.624.885 casos

Índia com 91.149 mortes (5.732.518 casos)

México com 74.949 mortes (710.049 casos)

Reino Unido com 41.862 mortes (409.729 casos)

China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.314 casos (sete novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 80.513 recuperações.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 330.403 mortes e 8.944.819 casos, Europa 227.862 mortes (5.060.966 casos), Estados Unidos e Canadá 211.189 mortes (7.081.746 casos), Ásia 130.109 mortes (7.564.259 casos), Médio Oriente 43.430 mortes (1.861.008 casos), África 34.521 mortes (1.430.902 casos) e Oceânia 934 mortes (31.321 casos).

Links úteis