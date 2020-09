Covid-19: Brasil soma 869 óbitos em 24 horas

O Brasil registou 869 mortes e 28.378 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado este sábado pelo Ministério da Saúde do país.

Os dados elevaram o número total de óbitos para 141.406 e o de infetados pela covid-19 para 4.717.991 no maior país da América do Sul, que é também um dos mais atingidos pela doença no mundo.

O Executivo brasileiro anunciou que 4.050.837 pessoas já recuperaram da doença e outras 525.748 permanecem em acompanhamento.

Os estados de São Paulo (35.063), Rio de Janeiro (18.247), Ceará (8.913) e Pernambuco (8.156) têm o maior número de óbitos registados na pandemia no Brasil.

Considerando o número de casos, São Paulo (970.888), Bahia (305.186), Minas Gerais (286.350) e Rio de Janeiro (259.670) são, respetivamente, os que somam mais infeções até agora.

Afinal, o público não vai poder ir aos estádios

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu hoje que manterá, por enquanto, a proibição da presença de adeptos nos estádios do país.

A decisão foi tomada, por unanimidade, pelos 19 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que participaram num encontro virtual.

O Flamengo, último campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, foi a única equipa que não esteve presente na reunião, pois defende que o regresso dos adeptos aos estádios é de responsabilidade do poder público local e não dos clubes ou da CBF.

O clube que tem a maior torcida do Brasil vive um surto interno de infeções pelo novo coronavírus. Ao todo, o Flamengo tem 19 jogadores infetados por covid-19, fora membros da comissão técnica, do departamento de futebol e dirigentes.