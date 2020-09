Portugal regista mais 8 mortes e 884 casos de covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de um total de 1.944 mortes e 72.939 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.936 para 1.944 , mais 8 do que na sexta-feira. O número de infetados aumentou de 72.055 para 72.939, mais 884.

Nas últimas 24 horas registaram-se menos 9 internamentos, aumentando para 615 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registado menos um utentes nos cuidados intensivos, num total de 85.

De ontem para hoje recuperaram 377 doentes, pelo que 47.380 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.

O regresso de público aos estádios de futebol continua proibido, devido à pandemia de covid-19, com o secretário de Estado da Juventude e Desporto a admitir na sexta-feira a possibilidade de um retorno faseado quando houver condições de segurança.

"Temos vindo a discutir não só a própria lotação dos recintos, como também a progressividade com que isso [regresso do público] pode vir a ser feito", afirmou aos jornalistas João Paulo Rebelo, sublinhando que o Governo, tem "tido sempre em conta essa progressividade" nas diversas medidas de combate à propagação do novo coronavírus.