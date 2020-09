Mais de mil passageiros em fila de espera sem distanciamento no aeroporto de Lisboa

Mil e quatrocentas pessoas acumularam-se este domingo, sem distancimento físico, na zona do controlo sanitário do aeroporto de Lisboa.



A ANA Aeroportos diz que a situação que estamos a ver na imagem é pontual e garante que partilhou com o SEF a lista de voos para que os meios humanos fossem acautelados.

À SIC, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras descarta responsabilidades e diz que não lhe cabe garantir o distanciamento físico entre os passageiros.

O SEF diz que reforçou o número de inspetores e lamenta que durante durante duas horas e meia, quando aterraram 18 voos de países terceiros, não tenha estado nenhum funcionário da ANA na zona do controlo sanitário.

Só depois de passar por este controlo e de se confirmar o resultado negativo do teste à covid-19 é que os passageiros podem aceder ao aeroporto.