Portugal regista mais 9 mortes e 665 casos de covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de um total de 1.953 mortes e 73.604 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.944 para 1.953 , mais 9 do que no sábado. O número de infetados aumentou de 72.939 para 73.604, mais 665.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 20 internamentos, aumentando para 635 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registado mais 4 utentes nos cuidados intensivos, num total de 89.

De ontem para hoje recuperaram 267 doentes, pelo que 47.647 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.



OMS pede esforço e união para evitar dois milhões de mortos nos próximos meses

Fundo de Recuperação. "União Europeia está solidária com Portugal"

A presidente da Comissão Europeia garante que "a União Europeia está solidária com Portugal" face à crise provocada pela pandemia da covid-19, como o demonstra o facto de o país ser um dos importantes beneficiários do Fundo de Recuperação.

Em entrevista à agência Lusa na véspera da sua primeira visita oficial a Portugal enquanto presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen afirma que "os cidadãos portugueses lutaram de forma muito corajosa e disciplinada contra o vírus e até têm sido mais bem-sucedidos do que outros", e podem contar com o apoio da UE, que ajudará igualmente a "impulsionar" a retoma da economia portuguesa.

"A União Europeia assegurará que o povo português, os cidadãos europeus e as pessoas em todo o mundo tenham acesso a uma futura vacina. E a UE estará também ao lado dos portugueses na recuperação da crise económica", garante a presidente da Comissão.

VEJA MAIS NO ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

As notícias mais recentes em https://sicnoticias.pt/ultimas

Países europeus dão um passo atrás e voltam a impor restrições

Links úteis