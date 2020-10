Covid-19. Boris Johnson e Charles Michel desejam melhoras a Trump e Melania

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desejaram hoje uma rápida recuperação ao Presidente dos Estados Unidos e à primeira-dama, após o anúncio de que ambos testaram positivo para a Covid-19.

"Desejo a Donald Trump e à sua mulher (Melania Trump) uma rápida recuperação. A covid-19 é uma batalha que todos nós continuamos a travar. Todos os dias. Não importa onde vivamos", publicou Charles Michel numa mensagem na rede social Twitter.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desejou também hoje "uma rápida recuperação" ao Presidente dos Estados Unidos e a Melania Trump numa mensagem publicada no Twitter.

"Os meus melhores votos ao Presidente Trump e à primeira-dama" Melania Trump, disse ainda o chefe conservador do Governo britânico.

O vice-presidente, Mike Pence, e a mulher, Karen, também anunciaram terem enviado "amor e orações" ao casal presidencial após ambos testarem positivo para o novo coronavírus.

"Juntamo-nos a milhões de americanos que oram pela sua recuperação rápida e total", escreveu Pence no Twitter.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu teste à Covid-19 foi positivo, assim como o da mulher, Melania Trump

"Melania e eu testamos positivo para a Covid-19", escreveu Donald Trump, na rede social Twitter.

"Vamos iniciar imediatamente a quarentena e o nosso processo de recuperação. Iremos passar por isto juntos", acrescentou.

O médico do Presidente norte-americano, Sean Conley, já confirmou que os dois estão infetados e que "planeiam permanecer em casa dentro da Casa Branca" durante a convalescença.

"Esta noite recebi a confirmação de que o Presidente Trump como a primeira-dama Melania Trump deram positivo para o vírus SARS-CoV-2", indicou Conley, numa declaração.

"A equipa médica da Casa Branca e eu vamos manter uma vigilância, e agradeço o apoio prestado por alguns dos maiores profissionais e instituições médicas do nosso país. Fiquem descansados, espero que o Presidente continue a desempenhar as suas funções sem interrupções durante a recuperação, e manter-vos-ei informados sobre quaisquer desenvolvimentos futuros", salientou.

Trump terá sido infetado por uma conselheira presidencial

Horas antes, Trump tinha anunciado ter feito um teste à Covid-19, mas ainda não conhecia o resultado, depois de uma colaboradora próxima ter confirmado estar infetada.

"Ela deu positivo", disse Donald Trump à estação de televisão Fox News, confirmando as notícias da imprensa sobre Hope Hicks, conselheira presidencial.

Hope Hicks, conselheira presidencial, estava a bordo do Air Force One com o Presidente dos Estados Unidos, num voo para Cleveland (centro-leste), na terça-feira, para participar no debate eleitoral com o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden.

A conselheira também viajou com Trump na quarta-feira, para o estado de Minnesota (centro-oeste), onde decorreu uma reunião de campanha.

Os Estados Unidos já ultrapassaram os 7.490.000 casos de infeções pele novo coronavírus e registaram mais de 212 mil mortos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.977 pessoas dos 76.396 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.