Agravou-se a situação no Lar Nossa Senhora do Pranto, em Salto, no concelho de Montalegre. Há agora 33 casos confirmados, 23 utentes e 10 funcionárias.

As autoridades de saúde, a autarquia, a direção do lar e a proteção civil estão a analisar a resposta a dar aos 7 utentes da instituição que não estão infetados.

Entretanto, foram também identificados mais dois casos na comunidade, com ligações a uma funcionária do lar.