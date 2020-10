Mais 12 mortes e 963 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de um total de 1.995 mortes e 78.247 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.983 para 1.995, mais 12 do que na sexta-feira - 6 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 3 na região Norte, 2 na região Centro e 1 no Alentejo.

O número de infetados aumentou de 77.284 para 78.247, mais 963.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

