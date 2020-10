Covid-19 em Espanha. "Desconcerto" entre Madrid e governo de Sanchéz "é muito negativo"

O Governo espanhol decretou esta sexta-feira o estado de emergência na região de Madrid, após uma reunião de Conselho de Ministros extraordinária.

A medida, que permite ao Governo limitiar a circulação dos cidadãos em toda a região, vai vigorar durante 15 dias. Esta sexta-feira, começa um fim de semana prolongado e o executivo quer evitar que milhares de madrilenos se desloquem para outras zonas do país.

Pedro Cordeiro, editor do Expresso, considera que a confusão entre o Governo regional e o central é muito negativa e que está mais relacionado com querelas partidárias do que com a saúde pública.

Lembra ainda que a região de Madrid é um dos grandes motores económicos de Espanha e que a situação pandémica prejudica cerca de seis milhões de pessoas.