Covid-19 em Portugal. “A tendência é que estes números se venham a agravar nas próximas semanas”

No dia em que Portugal registou o segundo maior número de novos casos de covid-19, Ricardo Mexia, em entrevista na Edição da Tarde da SIC Notícias, admite a possibilidade de os número continuarem a subir.

“A tendência que estamos a observar é que estes números se venham a agravar nas próximas semanas”, disse Mexia

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública considera que “há uma situação de fadiga” na população, causada pelo longo período de pandemia. Este cansaço está relacionado com “um conjunto de restrições àquilo que são as atividades que faziam parte do nosso quotidiano”.

“Temos de usar os meios para conseguir conter a disseminação da doença e isso passa também pela atitude individual”, disse ainda Mexia, sublinhando que, no início da pandemia, os portugueses “souberam aplicar essas medidas” e que é necessário que voltemos a aplicá-las “com rigor, por forma a conseguirmos minimizar os impactos nos próximos dias e nas próximas semanas”.