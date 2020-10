Cruz Vermelha Portuguesa inaugura novo posto fixo para testes à covid-19

O novo posto fixo de testes à covid-19 está a funcionar no exterior do Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa. O agendamento é feito por telefone, através do número 1415, ou online, em www.cruzvermelha.pt.

As amostras recolhidas são, depois, analisadas no novo centro de diagnóstico do Instituto de Medicina Molecular, que foi financiado com o apoio da Sociedade Francisco Manuel dos Santos e do Grupo Jerónimo Martins. O resultado é conhecido em cerca de 24 horas.

Neste momento, há capacidade para fazer até 3.500 colheitas e análises por dia. Se for preciso, esse número poderá aumentar.