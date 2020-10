Serviço de infecciosas do Hospital São João no Porto está lotado 

O serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, no Porto, está com lotação esgotada.

A taxa de ocupação nos hospitais da região Norte aumentou nos últimos dias, mas a Administração Regional de Saúde garante que até ao momento não foi necessário encerrar serviços.

Com 34 doentes internados em enfermaria e nove nos cuidados intensivos, o São João já sente a pressão. O serviço de doenças infeciosas está com lotação esgotada e há já 14 camas de ginecologia ocupadas por doentes covid.

O hospital ativou o nível 2 do plano de contingência e tem alas nos serviços de cirurgia e medicina interna, que serão acionadas em função do aumento de casos.

Também os contentores poderão receber doentes com sintomas moderados. Na sexta-feira, foi ativado o hospital de campanha, ou seja, quem tiver sintomas não entra na urgência e vai à tenda fazer o teste.