Covid-19: os craques mundiais infetados 

Cristiano Ronaldo não é o único craque infetado com o novo coronavírus. Apesar do reforço das medidas de segurança, multiplicam-se os casos de contágio entre as equipas de topo do futebol mundial.

O argentino Dybala, companheiro de Ronaldo na Juventus, demorou mais de um mês a recuperar. O jogador testou positivo a 21 de março e só a 6 de maio anunciou estar curado.

Também Neymar testou positivo à covid-19, no início de setembro, depois de umas férias em Ibiza, Espanha, onde estiveram outros craques de topo do futebol mundial. Di Maria foi um dos infetados.

Ao todo, O Paris Saint-Germain contou com sete jogadores infetados, entre os quais Mbappé, Keylor Navas, Marquinhos e Icardi.