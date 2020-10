Cristiano Ronaldo testa positivo à Covid-19

Cristiano Ronaldo testou positivo à Covid-19, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Numa nota publicada no site oficial, a FPF explica que Ronaldo "(...) foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para COVID-19, pelo que não defrontará a Suécia".

A Federação revela também que o jogador "(...) está bem, sem sintomas e em isolamento" e garante que "(...) os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo".

A Seleção Nacional defronta a Suécia esta quarta-feira, no Estádio José de Alvalade, em mais um duelo referente à Liga das Nações.

Ronaldo foi titular no duelo do passado domingo, frente à França, que terminou com um empate sem golos.

1 / 17 MANUEL ALMEIDA 2 / 17 MANUEL ALMEIDA 3 / 17 MANUEL ALMEIDA 4 / 17 MANUEL ALMEIDA 5 / 17 MANUEL ALMEIDA 6 / 17 MANUEL ALMEIDA 7 / 17 MANUEL ALMEIDA 8 / 17 MANUEL ALMEIDA 9 / 17 GONZALO FUENTES 10 / 17 GONZALO FUENTES 11 / 17 MANUEL ALMEIDA 12 / 17 MANUEL ALMEIDA 13 / 17 MANUEL ALMEIDA 14 / 17 MANUEL ALMEIDA 15 / 17 GONZALO FUENTES 16 / 17 GONZALO FUENTES 17 / 17 MANUEL ALMEIDA

O teste positivo de Ronaldo terá sido a razão para o adiamento do treino e da conferência de imprensa, anunciado esta manhã pela FPF.

Cristiano Ronaldo é o terceiro jogador da Seleção Nacional a testar positivo à Covid-19, depois do defesa central José Fonte e do guarda-redes Anthony Lopes.