Cristiano Ronaldo infetado. O que se diz na imprensa internacional

A notícia de que Cristiano Ronaldo está infetado com o novo coronavírus já chegou aos jornais internacionais. Os meios espanhóis e italianos focam os contactos do jogador português nos últimos dias e questionam se o avançado da Juventus irá poder voltar aos relvados a tempo do jogo contra o Barcelona, para a Liga dos Campeões.

Numa fotografia publicada pelo diário "AS", Cristiano Ronaldo surge ao lado de Sérgio Ramos e de Pepe. O jornal espanhol recorda que o capitão da seleção trocou a camisola com Sérgio Ramos no final do jogo particular com Espanha e coloca a questão se este gesto poderá resultar no contágio do jogador.

Já o jornal "Marca" coloca a perspetiva no futuro e avança que se não houver complicações no estado de saúde do jogador, ao que tudo indica, CR7 estará apto para defrontar o Barcelona. O jogo está marcado para 28 de outubro.

Nas redes sociais, Georgina Rodríguez publicou uma fotografia de apoio ao craque português, dizendo que este é a sua “inspiração”. Também a família do craque deixou mensagens de apoio ao jogador.