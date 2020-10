Covid-19. Pelo menos 97 infetados em lar no concelho de Beja

Pelo menos 97 pessoas de um lar no concelho de Beja, entre utentes e funcionários, estão infetadas com o novo coronavírus, disse esta quarta-feira à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio.

De acordo com o autarca, 123 utentes e funcionários do lar Mansão de São José foram testados à presença do SARS-CoV-2 na terça-feira depois de haver a confirmação de "dois positivos", uma utente e uma funcionária.

A despistagem foi feita pelo Algarve Biomedical Center (ABC) e, "sensivelmente às 19:30" desta quarta-feira, houve a confirmação de mais "95 casos positivos, entre utentes e funcionários", 13 pessoas com resultados negativos e ainda 15 com resultados inconclusivos.

Paulo Arsénio explicitou que ainda não dispunha de informações para, dos 97 casos confirmados, especificar quantos são relativos a utentes e quantos dizem respeito a funcionários.

Questionado sobre se alguma das pessoas que testou positivo à presença do novo coronavírus necessitou de ser transportada para uma unidade hospitalar, o presidente da Câmara Municipal de Beja disse que "terá de ser a autoridade de saúde a prestar essa informação", no entanto, uma vez que "os testes foram todos feitos no lar na tarde de ontem [terça-feira], significa que não estaria ninguém hospitalizado".

Autarca fala em "situação complexa"

Interrogado pela Lusa sobre se a autarquia receia a transposição deste surto para a comunidade, Paulo Arsénio considerou que esta é uma "situação complexa", mas "terá muito que ver com o número de funcionários infetados", uma vez que os idosos do lar "estão confinados àquele espaço", enquanto os funcionários não.

A notícia foi avançada na noite desta quarta-feira pelo Jornal de Notícias, que citava um comunicado divulgado pela Câmara de Beja. Contudo, o comunicado tinha sido, entretanto, retirado.

Paulo Arsénio explicou que, apesar de a informação veiculada na nota estar correta, "houve um erro de comunicação", uma vez que a autarquia publicou o comunicado antes de o lar ter sido informado sobre o número de infetados resultantes da despistagem feita.

"Causámos desconforto" junto das autoridades de saúde, explicou.

Contudo, o comunicado foi novamente publicado cerca da 22:55 e explicita que a autarquia, "através do Serviço Municipal de Proteção Civil, a Autoridade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), o Centro Distrital da Segurança Social e demais entidades responsáveis estão a articular-se no sentido de darem a resposta adequada a esta situação".

Portugal regista mais de duas mil mortes

A pandemia da doença (covid-19) provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) já infetou mais de 38,2 milhões de pessoas e provocou a morte a mais de um 1.087.000, dá conta o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, morreram pelo menos 2.117 pessoas dos 91.193 casos de infeção confirmados até hoje, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas o país contabilizou 2.072 infeções, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e sete óbitos.